В Центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии завершен очередной период обучения

90

На базе Центра подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ (Тольятти) состоялся очередной, шестой по счету, выпуск бойцов ОМОН.Больше двух месяцев сотрудники специальных подразделений проходили обучение по таким дисциплинам, как огневая, физическая, правовая подготовка, и ряду специальных дисциплин. После чего им предстояла сдача экзаменов и зачетов. Защитники правопорядка успешно справились со всеми испытаниями и в торжественной обстановке получили долгожданные свидетельства о завершении курса первоначальной подготовки.Выпускников поздравил начальник центра полковник Андрей Тряпичников. Он пожелал им успехов в дальнейшей службе: «Пусть везде и всегда вам сопутствует удача, а знания, приобретенные в стенах нашего центра, помогают в достижении поставленных целей».Поздравить выпускников приехал начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко. «В Центре подготовки личного состава Приволжского округа сотрудники специальных подразделений получают основы боевой и физической подготовки, специальные юридические знания. Но самое главное, чему учат здесь – умению выполнять любую поставленную задачу быстро, четко и максимально эффективно, - подчеркнул генерал-майор Эсауленко. - Свидетельства, полученные вами сегодня, дают право самостоятельно нести службу. Впереди ждут долгие годы служения важному и ответственному делу: обеспечению общественного порядка и безопасности в стране. Желаю вам успехов в вашей нелегкой службе и, конечно же, мирного неба над головой».