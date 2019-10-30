В Сызрани сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой заблудившемуся участнику Великой Отечественной войны

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Поздней ночью командир отделения взвода полиции вневедомственной охраны Росгвардии Сызранского МОВО старшина полиции Кирилл Мартынов совместно с сержантом полиции Ильдаром Петровым осуществляли проверку несения службы нарядами групп задержания своего подразделения.Проезжая по проспекту 50 лет Октября, стражи правопорядка обратили внимание на пожилого человека, который с трудом передвигался по проезжей части и создавал помеху для двигавшегося транспорта. Сотрудники Росгвардии предложили пенсионеру свою помощь. Пожилой мужчина рассказал, что не помнит, как его зовут и где он живет. При этом из кармана куртки он достал листок бумаги, где были написаны его данные и адрес места жительства.Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили местного жителя 1925 года рождения домой и передали его супруге. Позже на имя начальника Сызранского МОВО поступило благодарственное письмо от родственников пенсионера – участника Великой Отечественной войны. «Просим Вас выразить огромную благодарность этим парням за то, что они спасли жизнь нашему отцу, не прошли мимо!» - сказано в письме.В настоящее время руководством рассматривается вопрос о поощрении сотрудников Росгвардии.