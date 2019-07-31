В Сызрани по иску прокуратуры суд обязал руководство муниципального бюджетного учреждения оборудовать парковку для инвалидов

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Прокуратурой г. Сызрани установлено, что на территории физкультурно-спортивного комплекса «Лидер» расположена парковка для осуществления остановки или стоянки транспортных средств, которая в нарушение требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» не оборудована парковочными местами для инвалидов.Прокурор г. Сызрани обратился в суд с исковым заявлением.Решением Сызранского городского суда от 26.07.2019 исковые требования прокурора г. Сызрани удовлетворены в полном объеме, сообщает облпрокуратура.Фото: pixabay.com