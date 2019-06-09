В Сызрань приплывет уникальный военный бронекатер
9 июня 2019 12:48
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Организаторы экспедиции-реконструкции «Ветер Победы-2019» раскрыли полный график маршрута по городам страны уникального военного бронекатера.
Так, приход военного корабля в речпорт Сызрани намечен 10:00 17 июня. Выход из нашего города планируется спустя четыре часа – в 14:00. Время – московское. Впрочем, организаторы допускают, что в зависимости от погоды и других обстоятельств план может незначительно меняться, уточняют журналисты портала TLTGorod.ru.
Сегодня, 8 июня, судно должно было прибыть в Волгодонск. Из Керчи плавание в рамках экспедиции-реконструкции «Ветер Победы-2019» стартовало 2 июня и завершится 22 июня. Участникам, находящимся на борту точной копии бронекатера БК-73 образца 1938 года, предстоит преодолеть 1920 километров. Маршрут посвящается 75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
Участники экспедиции задались целью полностью воссоздать быт моряков Волжской военной флотилии времен Великой Отечественной войны. На борту реконструированного бронекатера создан мини-музей из находок с затонувших военных кораблей. При этом экипаж будет экипирован в обмундирование того времени.
Организаторы отмечают: экипаж для бронекатера за 20 дней экспедиции испытает все «прелести» военной жизни. Также сообщается, что, возможно, членов экипажа будут добирать по маршруту следования. Не исключено, что в числе участников могут оказаться и сызранцы.
Среди требований – желательное наличие формы ВМФ образца 1943 года, приветствуются права ГИМСа на катер. Питание экипажа - вскладчину, участники также сдают деньги на топливный сбор, пишет КТВ-Луч.
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