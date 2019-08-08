В Самарском зоопарке у темных тигровых питонов и лучистых полозов появилось потомство
8 августа 2019 09:55
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13 августа 2019 года с 13-00 до 14-00 Самарский зоопарк (ул. Ново-Садовая, 146, ост. тр. и авт. «Постников овраг») приглашает посетителей познакомится с детенышами темных тигровых питонов и лучистых полозов, смотрины пройдут в рамках акции «Погладь меня».
Впервые за последние 15 лет у пары темных тигровых питонов появилось потомство! Самые крупные змеи зоопарка питон Мурзик и его подружка Анфиса 26 июня 2019 стали счастливыми родителями. Пара создана в 2019 году. Питоны - всеобщие любимцы акции «Погладь меня». Мурзику 12 лет, длина змеи 4 метра, Анфисе 5 лет, ее длина 3 метра. Именно в пятилетнем летнем возрасте самки становятся половозрелыми. 4 апреля самка отложила кладку яиц, которая была помещена в специальный инкубатор для рептилий. На свет появился один питончик, сейчас ему полтора месяца и он уже питается самостоятельно грызунами.
Пара лучистых полозов сформирована в 2018 году, самцу - 4 года, самке - 2 года. 24 мая вылупился один полоз, сейчас малышу 2,5 месяца. Во время акции посетители смогут посмотреть на змей, погладить темных тигровых питонов и узнать много интересного про биологические особенности темных тигровых питонов и лучистых полозов, сообщают в группе зоопарка.
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