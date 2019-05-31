В Самарском зоопарке отметят Всемирный день окружающей среды

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6 июня в Самарском зоопарке (ул. Ново-Садовая, 146, ост. тр. и авт. «Постников овраг») в 15.00 отметят «Всемирный день окружающей среды».Цель праздника - привлечь внимание общественности к вопросам охраны природы, экологическим проблемам и сохранению биологического разнообразия нашей планеты.Гости зоопарка примут участие в экологических конкурсах, викторинах, посвященных животному и растительному миру, узнают больше о профессии эколога, рассмотрят самые масштабные экологические проблемы, которые угрожают нашей планете, и узнают как их можно предотвратить.В мероприятии примут участие ребята из ЦДТ «Металлург» и выступят с творческими номерами – танцем «4 поросенка», пантомимами «Муха» и «Дрессировка», веселой игрой «Помахали ручкой маме».0+