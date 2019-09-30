В Самарском университете состоялся первый выпуск операторов гражданских дронов

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В Самарском университете состоялся первый выпуск слушателей программы подготовки операторов гражданских беспилотных летательных аппаратов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее. Первыми выпускниками стали служащие департамента охоты и рыболовства Самарской области, а также жилищной инспекции. Второй набор уже сформирован и стартует в начале октября.Программа дополнительного образования представляет из себя недельный интенсив. Около 20% нагрузки отводится теоретическим занятиям. Полученные знания позволят выпускникам осуществлять базовое обслуживание квадрокоптера и самостоятельный ремонт аппарата.Особое внимание уделяется изучению правовых основ работы операторов БПЛА. Напомним, что в минувшую пятницу вступили в силу новые правила в отношении беспилотников весом от 250 граммов до 30 килограммов. В том числе вводится обязательная регистрация таких аппаратов. Теперь каждый владелец дрона обязан поставить его на учёт и получить регистрационный номер.Будущих операторы изучают различные юридические аспекты использования БПЛА в общем воздушном пространстве, организации полетов, тонкостях сертификации и регистрации дронов. Остальное время слушатели практикуются на учебном аэродроме Самарского университета в Смышляевке.По завершении курса участники программы получают навыки пилотирования квадрокоптера. Также они смогут самостоятельно составлять полетное задание, программировать автономный полет по заданному маршруту, выполнять полет коптера как в зоне визуального наблюдения, так и вне ее.Кроме того, они получат навыки по работе с отснятым с беспилотника материалом, в частности, научатся редактированию фотографий, созданию ортофотопланов, цифровой и 3d моделей местности; освоят азы работы в видеоредакторах для создания роликов и фильмов на основе видеоматериалов, полученных в результате полета, сообщает пресс-служба вуза.“Сейчас наш курс ориентирован, в первую очередь, на представителей различных госструктур и крупных промышленных компаний, которые все больше доверяют беспилотникам решение различных производственных задач: от экологического мониторинга и контроля состояния коммунальной инфраструктуры, до обновления кадастровых планов. Сегодня эти организации остро нуждаются в квалифицированных кадрах по этой совершенно новой, по сути, специальности, - рассказал руководитель программы, директор Центра беспилотных систем Давид Овакимян. - Мы намерены постоянно актуализировать программу курса, вводить дополнительные образовательные модули, позволяющие слушателям существенно расширить навыки эффективного применения дронов”.