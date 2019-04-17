В Самарском регионе стартовал первый этап комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России -2019"

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Сотрудниками МВД России совместно с представителями образовательных учреждений и местного самоуправления, общественными объединениями и организациями проводятся лекции, беседы, тематические занятия, обучающие семинары и другие профилактические мероприятия, направленные на информирование несовершеннолетних и их родителей о вреде потребления наркотиков, алкоголя и табака, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за незаконный оборот наркотиков.Старший оперуполномоченный направления оперативно-разыскной информации отделения уголовного розыска О МВД России по Кошкинскому району майор полиции Владимир Бочкарев побеседовал с учащимися ГБОУ СПО «Губернский техникум м.р.Кошкинский» на тему: «Наркотики и наркомания». О заблуждениях и фактах, об основных проявлениях и симптомах наркомании. Рассказал ребятам о вреде наркотиков, к каким непоправимым последствиям приводит употребление наркотических веществ и об основных статьях административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений, связанных с наркотиками. Довел информацию о том, куда каждый неравнодушный гражданин может обратиться круглосуточно и анонимно с информацией об известных фактах распространения и потребления наркотических веществ.Студенты с интересом слушали выступление сотрудника и активно участвовали в обсуждении проблемы.Жители России могут проявить свою антинаркотическую гражданскую позицию и незамедлительно сообщать о фактах готовящихся либо совершаемых наркопреступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД, по многоканальному телефону 112, в Главное управление МВД России по Самарской области тел. 8(846) 278-22-22; на официальный интернет - сайт http://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений», сообщает облМВД.