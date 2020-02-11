В Самарском регионе прошла первая волна «мобильных» рейдов

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Судебные приставы-исполнители вышли в поисках должников на парковки офисных, торговых и культурно-развлекательных центров, парковки авто и железнодорожных вокзалов региона. Выявить недобросовестного гражданина среди автовладельцев не просто. Однако на вооружении у судебных приставов есть специальное приложение — «Мобильный розыск». Именно оно позволяет оперативно получить информацию о наличии исполнительных производств в отношении автовладельца, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортного средства.Всего в рамках акции в регионе было проверено 625 госномеров автомобилей. В результате рейда судебными приставами-исполнителями окончено 73 исполнительных производства на общую сумму почти 116 тысяч рублей.Водителям, которых на месте застать не удалось, судебные приставы оставили на лобовом стекле памятки, информирующие о проведении акции и необходимости оплаты задолженности.В ходе «Мобильного розыска» судебными приставами-исполнителями должники были осведомлены о необходимости погашения задолженностей, а так же о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого граждане не только могут узнать о задолженности, но и при ее наличии – оплатить долг с помощью онлайн-ресурсов без комиссии. В рамках акции к должникам могут быть применены меры принудительного исполнения.