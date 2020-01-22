В Самарском регионе пройдет конкурс «Хрустальные звездочки»

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Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» стартовал в регионе. Заявки на участие принимаются до 28 февраля 2020 года.Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с 21 января по 30 марта 2020 года проводится региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки». Данный конкурс направлен на выявление одаренных детей, создание условий для реализации их творческого потенциала. К участию в Конкурсе приглашаются дети государственных служащих и работников Федеральной службы судебных приставов, сотрудников правоохранительных органов и иных государственных структур региона, а также воспитанники детских домов и школ-интернатов Самарской области.Фестиваль-конкурс проводится по трем номинациям:- исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах);- хореография (народные, классические, современные танцы);- вокал (народное, классическое, эстрадное пение).Участники Конкурса распределяются по двум возрастным группам: 1 группа — от 7 до 12 лет, 2 группа — от 13 до 18 лет. Продолжительность выступления не более 4 минут.Документы и видеоматериалы участников должны быть направлены в срок до 28 февраля 2020 года в Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (отдел государственной службы и кадров) по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д.17, каб. 19. По всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно обратиться по телефону: 8 (846) 266-38-73.Финал регионального этапа Конкурса состоится в марте. Итоги Конкурса будут подведены комиссией, состоящей из руководства Управления ФССП России по Самарской области и работников культуры и искусства, являющихся специалистами в области вокала, хореографии и исполнительского мастерства, имеющих опыт работы в данной области.Победители примут участие во II этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки».