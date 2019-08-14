В Самарском политехе синтезированы первые металл-органические координационные полимеры

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Под руководством заведующего лабораторией синтеза новых кристаллических материалов Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Самарского политеха, кандидата химических наук Евгения Александрова и завкафедрой «Химия и технология органических соединений азота», доктора технических наук Андрея Пименова был осуществлен синтез первых металл-органических полимерных материалов, или металл-органических каркасов (МОК). Результаты последних исследований опубликованы в научных журналах Dalton Transactions и Chemical Science авторитетного зарубежного издательства The Royal Society of Chemistry, а также Crystal Growth & Design издательства American Chemical SocietyПолученные пористые металл-органические каркасы привлекают внимание ученых тем, что демонстрируют рекордные сорбционные характеристики по отношению к различным летучим веществам, газам, жидкостям и ионам. Это своего рода кристаллические губки, но с уникальными параметрами. Один грамм такого вещества имеет площадь поверхности пор, сопоставимую с площадью футбольного поля. Кроме этого, они способны совмещать в себе несколько полезных свойств: магнитную восприимчивость, люминесценцию, электропроводность, каталитическую активность и многое другое. Это позволяет создавать на их основе передовые материалы для сенсоров и датчиков, для хранения и обработки информации, фотоэлементов, нанореакторов.«У нас появился реальный шанс развить в Самаре технологии изготовления новых материалов для энергоэффективного сорбционного разделения нефтепродуктов и нужных в промышленности газов, а также для высокоселективных и высокочувствительных хемосенсоров, – уверен кандидат химических наук, заведующий лабораторией центра Евгений Александров. – Развитие различных аспектов (сорбция, электропроводность, механическая устойчивость, дизайн структур) этой темы уже поддержано научными фондами РНФ, РФФИ и президентским грантом. Кроме того, отправлены заявки в два научных фонда и ведется поиск индустриального партнера».