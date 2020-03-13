В Самарском океанариуме появилось расписание кормления животных

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Самарский океанариум сформировал расписание кормления животных, чтобы посетители смогли понаблюдать за процессом и узнать, как питаются резвые кубинские крокодилы, хищные пираньи и любимчики публики пингвины Гумбольдта и нерпа.Все обитатели океанариума успешно прошли адаптационный период и чувствуют себя хорошо. Пингвины и нерпа питаются трижды в день. Этим ластоногим присуще чувство насыщения: как и человек они понимают, что уже наелись и не требуют добавки. Белоперые и черноперые акулы, как и в естественной среде едят два раза в неделю.Самые запасливые – крокодилы: им достаточно одного кормления в неделю. Едят эти хищники редко, они способны за раз съесть пищу весом 23% от массы их тела. В процессе переваривания пища порциями поступает из желудка в кишечник – эта особенная черта сохранилась в ходе эволюции. За кормлением кубинских крокодилов наблюдать особенно интересно, ведь в процессе охоты они выпрыгивают из воды за «жертвой» (охлажденной курицей), а бывает и борются за нее. В Самарском океанариуме живут семь кубинских крокодила, от этого процесс еще более зрелищен.Фото: Маркелова Екатерина