В Самарском Историческом парке прошел праздник детства

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Юные гости праздника детства "Мир на ладони" накануне лета побывали в Историческом парке.Участников ожидал калейдоскоп веселых событий: знакомство с первым в Самаре роботом-экскурсоводом, концерт детского хореографического ансамбля "Триумф". Воспитанники социальных учреждений отправились в эпоху Рюриковичей и Романовых - в формате квест-экскурсии познакомились с историческими персонажами и событиями.В Год театра в мультимедийном парке "Россия - Моя история" детская публика встретилась и с артистами! Инклюзивный Театр-Студия МиРок под руководством Анны Виленс представил скетч-клоунаду "Весенний цирк" - с юмором и глубоким смыслом, потому что несмотря на особенности каждого - всем нам нужны настоящие друзья.Ярким событием праздника стало выступление семейного театра Олега Белова. Заслуженный артист России, Народный артист Самарской области прочел стихи из своего детства о мечте и о счастье. Семьей, а это супруга Галина Белова и дочка Лиза, инсценировали добрую сказку Сергей Михалкова "Как мужик корову продавал".Все только начинается - в дни летних каникул для детских компаний увлекательная программа "День в Историческом парке" - квесты, мастер-классы, мультпоказы, семейные экскурсии.