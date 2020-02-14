В Самарской таможне состоялось координационное совещание с налоговыми органами

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На прошлой неделе, на базе Самарской таможни состоялось рабочее совещание Межведомственной рабочей группы Самарской таможни и Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.В практику подразделений таможенного контроля после выпуска товаров уже давно вошли встречи подобного рода, но актуальность их проведения не уменьшается. Основная задача ведомств – пополнение федерального бюджета. Реализуется она, в том числе, через проведение совместных контрольных мероприятий. Так, по результатам 2019 года в ходе совместных мероприятий проводимых с налоговыми органами было проведено 5 скоординированных контрольных мероприятий (СКМ), по результатам таможенного контроля сумма дополнительно начисленных таможенных платежей составила более 30 миллионов рублей, возбуждено 3 уголовных дела, 4 дела об административных правонарушениях.Решению проблемных вопросов связанных с организацией и проведением таких мероприятий было посвящено совещание. Обсуждались вопросы отбора и согласования объектов для проведения совместных форм контроля, определен перечень ситуаций, которые могут свидетельствовать о признаках нарушений налогового и таможенного законодательства, вопросы организации информационного обмена между налоговыми и таможенными органами в отношении участников ВЭД, которые обязаны исчислять и уплачивать утилизационный сбор при ввозе транспортных средств на территорию РФ и другие.Так же был организован учебный семинар, на котором участниками были проработаны вопросы взаимодействия ведомств при проведении контроля в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере оборота леса и лесоматериалов, незаконного вывода денежных средств за пределы территории Российской Федерации по внешнеторговым контрактам, связанным с оказанием транспортных услуг, проведения проверочных мероприятий в отношении отдельных категорий товаров подлежащих обязательной маркировке, а также порядок возмещения (возврата) НДС и акцизов в связи с осуществлением внешнеэкономических операций.По итогам встречи определен ряд конкретных мероприятий, которые должностным лицам таможни и налоговых органов необходимо будет реализовать в текущем квартале.