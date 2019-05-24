В Самарской таможне прошел первый этап смотра-конкурса художественной самодеятельности таможенников и членов их семей
24 мая 2019 09:23
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В этом году в таможенных органах проводится уже 24 по счету смотр-конкурс. В смотре приняли участие не только должностные лица таможни, но и члены их семей. Неизменным остается и участие в конкурсе ветеранов таможенной службы, которые всегда радуют своими талантами.
В рамках конкурса в фойе таможни была организована выставка работ декоративно прикладного творчества. Все желающие могли посетить выставку и познакомиться с работами своих коллег и членов их семей. На суд многоуважаемого зрителя и жюри были представлены работы живописи и декоративно-прикладного творчества. Среди них и вязание в разных техниках, и алмазная вышивка, и выжигание, и декупаж и многое другое.
В актовом зале таможни прошел концерт самодеятельного художественного творчества. Конкурсанты состязались в таких номинациях, как сольный вокал, вокальный дуэт, чтецы, вокальный ансамбль, инструментальное творчество. Каждый участник с волнением ждал своего выступления. Но это приятное волнение, поскольку у каждого из них есть возможность реализовать свои творческие способности, свой талант.
Открыли концерт самые маленькие участники конкурса. Самой юной участнице Марине Каратаевой 3 года. Ее исполнение стихотворения о войне тронуло сердца зрителей. Булгакова Арина, ей 4 года, зажигательно исполнила известную детскую песенку «Раз ладошка». Порадовал своими музыкальными способностями и уже не «новичок конкурса» - Юртаев Илья. Его композиция на синтезаторе придала немного лирики в настроение слушающих.
Открытием конкурса стало выступление должностных лиц Тольяттинского таможенного поста. Второй год подряд сове творчество коллегам дарит Дарья Губанова. «Идет солдат по городу» зрители активно подпевали ей. Постоянные участники конкурса Николай Родионов, Михаил Соловей, вокальный дуэт «Злато», народный вокальный ансамбль «Самарочка» по-прежнему радуют зрителей своим высоким исполнительским мастерством.
В этом году в жюри конкурса присутствовали профессора Самарского государственного института культуры, обладатели ГРАН ПРИ международных и всероссийских конкурсов заслуженный работник культуры Юрий Лузанов и Виталий Максимов. «Сегодня мы получили настоящее эстетическое удовольствие от всего происходящего на сцене. Каждый исполнитель живет своим номером, особенно маленькие дети. Их непосредственность подкупает, в них влюбляешься с первого взгляда, - рассказал Виталий Максимов, - Этот конкурс очень отличается от других, на которых мне доводилось когда-либо присутствовать. Дружественная добрая атмосфера, самобытные артисты и, главное, их искренняя любовь к своему творчеству».
«Конкурсы самодеятельного творчества – эта та творческая нива, которая позволяет нашим коллегам и их детям раскрыть свои таланты и подарить радость искусства окружающим. Такие мероприятия способствуют укреплению верности духовным и нравственным ценностям, лучшим традициям многовековой истории российской таможни,» - отметил в своем выступлении по завершению концерта начальник Самарской таможни Владимир Ильич Данченков.
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