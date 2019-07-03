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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области завершился основной этап перехода на цифровое эфирное телевидение

3 июля 2019 12:49
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В Самарской области завершился основной этап перехода на цифровое эфирное телевидение
3 июля прошел месяц с момента отключения в регионе аналогового сигнала телевидения и перехода на цифровое эфирное вещание.

Для помощи населению в вопросах подключения и настройки «цифры» была организована региональная «горячая линия», на которую в общей сложности была принята 31 тысяча звонков, из них 8784 заявки на помощь волонтеров. Благодаря продуктивной работе волонтеров 95% заявок были отработаны, в том числе и те, на которые приходилось выезжать не один раз.
На «горячую линию» также поступали звонки с обратной связью, когда граждане отмечали внимательное отношение к людям престарелого возраста и качественную помощь волонтеров.
Продажа оборудования для подключения цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) велась через магазины электроники и бытовой техники, а также через отделения Почты России, что было особенно востребовано у населения, проживающего в муниципальных районах области. Всего на территории Самарской области было продано почти 27 тысяч приставок, из них в отделениях Почты России около 11 тысяч.
Велась и продолжится до ноября 2019 года выплата компенсаций социально незащищенным категориям населения на приобретение оборудования для приема ЦЭТВ.
226 домохозяйств граждан, относящихся к социально незащищенным категориям населения, расположенных вне зоны приема цифрового эфирного телевидения обеспечены спутниковым телевидением.
Общий фон перехода на «цифру» в области имел спокойный характер благодаря активной разъяснительно кампании, в которой были задействованы волонтеры, сотрудники администраций муниципалитетов, специалисты Самарского ОРТПЦ.
Врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин обратился ко всем участникам кампании по переходу на цифровое телевидение: «В связи с завершением мероприятий по переходу на цифровой формат вещания и отключением 3 июня 2019 аналогового вещания была проделана совместно огромная работа, которая получила положительный отзыв Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительства Самарской области. Благодарим за активную работу и неравнодушное отношение к жителям области».
Таким образом, мероприятия по переходу на цифровой формат телевещания признаны завершенными. Сейчас волонтерские команды уходят на каникулы. Станислав Казарин предложил руководителям органов местного самоуправления Самарской области поощрить особо отличившихся сотрудников и волонтеров за плодотворную работу по развитию цифрового телевещания на территории Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.


Фото: pixabay.com
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