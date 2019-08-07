В Самарской области заработает «Мобильная приемная» приставов

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Начиная с августа в Самарской области появится «Мобильная приемная» службы судебных приставов. Первым, куда прибудут работники Управления ФССП России по Самарской области, будет Камышлинский район.Прием граждан здесь пройдет 21 августа 2019 года с 10:00 до 13:00 на территории Администрации муниципального района, расположенной по адресу: Самарская область, с. Камышла, ул. Красноармейская, д. 37. Жители районного центра смогут обратиться с интересующими их вопросами к заместителю руководителя УФССП России по Самарской области Сергею Аркадьевичу Корсунову, а также к начальнику отдела, осуществляющего розыск должников, и начальнику отдела, контролирующего деятельность «коллекторов».Для уточнения информации граждане могут обратиться по телефону: 8 (846) 266-38-71.