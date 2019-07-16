В Самарской области заканчивает работу профильная смена для воспитанников детских технопарков

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16 июля в оздоровительном лагере «Жигули» заканчивает работу профильная смена для воспитанников детских технопарков «Кванториум» Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.84 воспитанника самарского и тольяттинского «Кванториумов» на протяжении 5 дней обучались по 5 направлениям: «VR-квантум» (виртуальная и дополненная реальность); «IT-квантум» (информационные технологии, программирование); «Авто-квантум» (технологии автомобилестроения); «Нано-квантум» (технологии химии); «Робо-квантум» (программирование и проектирование роботов).В ходе смены организаторы провели целую серию мероприятий, направленных на развитие технологических способностей обучающихся, командообразование и навыков работы в коллективе.Ребята работали на самом современной компьютерном оборудовании с использованием мобильных лабораторий, электронных микроскопов, средств визуализации различного уровня, наборов для робототехнического творчества.Команды были сформированы таким образом, чтобы дать учащимся попробовать себя в различных, ранее незнакомых направлениях, заложить основы работы с использованием компетенций различных технологических областей.«Мы надеемся, что результаты, полученные в рамках профильной смены, лягут в основу сетевого взаимодействия, дадут старт работы команд, состоящих из учащихся и педагогов из различных населённых пунктов региона», - рассказал директор Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов.Воспитанник «Кванториум Тольятти» Денис Власов так оценивает итоги 5 дней в «Жигулях»: «Замечательная смена! У нас появилось много друзей, с которыми мы сможем не только общаться, но и создавать новые проекты».Особое внимание развитию детских технопарков уделяет Губернатор Самарской области. По мнению Дмитрия Азарова, особое внимание необходимо уделить работе по охвату ребят занятиями научно-техническим творчеством. В частности – в «Кванториумах». «Нам необходимо проанализировать опыт передвижных «Кванториумов», который применяют некоторые регионы. Я думаю, что для сельской местности это было бы крайне важно», - подчеркнул Глава региона.