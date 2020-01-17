В Самарской области январское потепление побило рекорд 1955 года
17 января 2020 12:51
19
В четверг, 16 января, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По словам синоптиков, было очень тепло в двух населенных пунктах.
— Погода побила рекорды 1955 года в Новодевичьем и Серноводске. Там было +1,1 и +2,3 градуса соответственно, — рассказали в Приволжском УГМС.
Теплую погоду сопровождают дождь и мокрый снег. Из-за этого уже второй день в Самарской области действует желтый уровень опасности по гололеду. 16 января стало чуть ли не рекордным по количеству ДТП, пишет 63.ру.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, до конца дня 17 января по южной половине области сохранятся сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Местами будет туман при видимости 500 метров и менее. Будьте осторожны на дорогах.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 января 2020 12:51
Теплая погода пока не спешит уходить. Социум
13
17 января 2020 12:39
Будет продлена работа ряда автобусных маршрутов. Социум
40
17 января 2020 11:03
Ее организуют без выхода граждан на лёд. Социум
119
Здравоохранение
16 января 2020 12:54
В доме нужно чаще проводить влажную уборку. Здравоохранение
211
15 января 2020 11:39
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или области. Здравоохранение
228
15 января 2020 11:12
За эти деньги победитель торгов должен обеспечить выезд 61 нового автомобиля. Здравоохранение
237
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
331
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15149
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14979
Туризм
17 января 2020 09:29
Данные получены по опросу пользователей соцсетей. Туризм
122
13 января 2020 12:56
По пути проехали Братск, Усть-Кут и Мирный. Туризм
280
12 января 2020 22:19Туры Бали из Иркутска
Бали считается таинственным и чудесным место для отдыха активного отдыха. Туризм
56
Образование
17 января 2020 09:23
В зависимости от уровня языка доступны различные типы клубов. Образование
120
15 января 2020 13:43
Об этом Президент заявил в сегодняшнем послании Федеральному собранию. Образование
253
14 января 2020 18:15
Владимир Козловский реализует проект в области машиностроения. Образование
313
Культура
16 января 2020 10:58
Выставка будет открыта с 16 января до 16 февраля 2020 г. Культура
191
15 января 2020 23:14
Глава государства подчеркнул, что музыкальные произведения маэстро украшают многие фильмы и спектакли. Культура
281
15 января 2020 10:41
Посетить выставку "Портрет семьи" из собрания Русского музея в Самарском художественном музее теперь можно достаточно бюджетно. Культура
176
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
259
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15672
Мода
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
67
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
167
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
270
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1525
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
526
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1385
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1147
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
738
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1659
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
764
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1196
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1297
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1524
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2613
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3167
Мероприятия