В Самарской области выберут «Профессионала года 2020»

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В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области начали принимать заявки на конкурс «Профессионал года 2020». Конкурс проводится ежегодно в целях повышения престижа рабочих профессий, пропаганды достижения и передового опыта, содействия в привлечении молодежи к обучению и трудоустройству по рабочим специальностям.Ресурсоснабжающим организациям предлагается принять участие в номинациях: «Лучший газоэлектросварщик», «Лучший работник водоканала», «Лучший работник тепловых сетей»; управляющим компаниям - «Лучший слесарь-сантехник», «Лучший дворник», «Лучший мусоропроводчик».Участвовать в конкурсе могут сотрудники, стаж которых составляет не менее пяти лет по профессии в соответствии с номинациями. Выдвижение номинантов на конкурс осуществляет работодатель с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, характеристику и анкету участника конкурса, заверенную работником кадровой службы с печатью по основному месту работы, представить фото выдвигаемого сотрудника на рабочем месте. Образцы для заполнения можно найти по ссылке https://minenergo.samregion.ru/2020/01/23/obyavlen-trudovoj-konkurs-professional-goda-2020/. Также приветствуется информация о благодарностях от жителей, о рационализаторских предложениях, предложениях по повышению эффективности работы, о прочих инициативах сотрудника, история жизни конкурсанта «Как я стал работником ЖКХ».Документы для участия в конкурсе необходимо направить в адрес министерства на бумажном носителе, и в электронном виде на адрес MiznikovaAL@samregion.ru в срок до 13 марта 2020 года.Фото: Дильдина Светлана