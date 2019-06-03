В Самарской области вновь дан старт международной акции «Миллион шагов»

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Основной целью инициативы является вовлечение пациентов с болезнью Бехтерева и членов их семей в занятия двигательной активностью и повышение осведомленности населения о первичных симптомах данного заболевания, необходимых мерах профилактики и важности ранней диагностики.По условиям акции каждый участник должен проходить по 10 000 шагов в день, что является общепринятым средним суточным показателем, и по завершению инициативы пройти свой миллион шагов.Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо:Установить на смартфон бесплатное приложение шагомер Pacer. Создать аккаунт или авторизоваться через соц. сети.Выбрать на сайте steps.bbehtereva.ru федеральный округ своего проживания.Присоединиться к команде своего округа и начать отсчет своего миллиона шагов.Активно делиться своими результатами в социальных сетях с хештегами #миллионшагов и #болезньБехтерева.Ходьба - самый простой способ физической активности для здоровых людей и наиболее доступный для пациентов с болезнью Бехтерева, которых по эпидемиологическим данным, в России насчитывается около 300 000 человек.Фото pixabay.com