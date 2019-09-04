В Самарской области в 5-й раз отметят День дружбы народов

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14 сентября 2019 года в Самарской области состоится празднование Дня дружбы народов. В этом году праздник, уже ставший традиционным и полюбившийся многим жителям Самарской области, пройдет в формате этнофестиваля «Все мы – Россия», отражающем современные взгляды, принципы и приоритеты в реализации государственной национальной политики.Организаторами праздника традиционно выступают Дом дружбы народов Самарской области и региональные национальные общественные организации при поддержке Правительства Самарской области.В этом году День дружбы народов пройдет в Струковском саду г.о. Самара в формате этнофестиваля «Все мы – Россия!». Гостей праздника ожидает калейдоскоп площадок в виде тематических зон, включающих в себя развлекательные и просветительские программы, дискуссионную площадку, выступления национальных творческих коллективов, интеллектуальные турниры, мастер-классы и тренинги, интерактивные игры, танцевальные флешмобы, конкурсы и многое другое. Для любителей селфи предназначены многочисленные фотозоны с уникальными арт-объектами.В «Этно-квартале» будут представлены выставки, рассказывающие о народах, проживающих на территории Самарской области. На выставке национальных общественных объединений г.о. Самара и Самарской области можно увидеть национальные костюмы, предметы быта, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое. Площадка «Все мы – Россия!» познакомит с деятельностью Дома дружбы народов Самарской области, особенностями культуры и традициями многонационального Самарского края. На литературной площадке можно будет познакомиться с изданиями на языках народов Самарской области и услышать выступления чтецов на родных языках, приуроченные Международному году родных языков. Площадка «Фестиваль национальных свадеб», организованная Управлением ЗАГС Самарской области совместно с национальными общественными объединениями, познакомит гостей праздника с особенностями проведения традиционных обрядовых церемоний народов Поволжья. Для тех, кто в ближайшем будущем планирует связать себя узами брака, будет создана уникальная возможность познакомиться со свадебными традициями разных народов и подумать о проведении свадьбы в национальном стиле. На площадке «Народный театр» специально к Году театра национальные народные театры представят свои постановки, творческие коллективы будут проводить театрализованное действие среди гостей праздника.В «Квартале мастерства», все желающие смогут познакомиться с национальными играми и танцами, узорами и особенностями национальных ремесел народов, проживающих на территории Самарской области. Любителей декоративно-прикладного искусства ждут Народная ремесленническая мастерская «Город мастеров», Творческая глиняная мастерская и Мастерская рукоделия, где все желающие смогут посетить мастер-классы по изготовлению глиняной посуды и предметов быта, национальной игрушки и традиционной куклы.Необычные возможности ждут гостей праздника в «Aрт-квартале». Тесную многовековую связь между народами символизирует «Дерево дружбы», оформленное полотнами с изображением национальных узоров. В «Коридоре дружбы» все желающие смогут узнать, как приветствуют друг друга на национальных языках разные народы, проживающие на территории Самарской области, и в знак дружбы, согласия и солидарности повязать ленточки в этом коридоре. На стене граффити гости совместно с профессиональными граффитистами создадут рисунки, символизирующие дружбу народов на Самарской земле. А на площадке «Открытка дружбы» каждый участник праздника сможет изготовить свою персональную открытку с национальными орнаментами и отправить ее своему другу, родственнику, любимому человеку. Открытки будут иметь тематическое оформление и марку. И, конечно, «Мгновенное фото» - выездная фотобудка с мгновенной печатью фотографий.В «Интеллектуальном квартале» всех ждут просветительские программы, а также интеллектуальный турнир, в которой примут участие команды, членом которых может стать любой желающий. По окончанию игры все команды получают диплом участника, а команда победителей - главный приз. Площадка «Кванториум» представит выставку инновационных программ, таких как система виртуальной и дополненной реальности, моделирование и прототипирование вещей.Насыщенная программа подготовлена и для детей. В этом году их ждут традиционные подвижные игры, шоу мыльных пузырей, аквагрим, ходьба на ходулях и шуточный турнир на мягких мечах. Поддержат настроение и команда аниматоров с ярким реквизитом и веселым музыкальным сопровождением.Ярким и незабываемым будет «Фолк-квартал». Театрализованное действие, являющее собой символ единства народов Самарской области, откроет праздник. Яркая концертная программа с участием коллективов национальных общественных объединений Самары и Самарской области, в том числе победителей международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, а также приглашенных гостей, представит культуру нашей многонациональной страны в номерах хореографического, вокального, инструментального, театрального, оригинального жанров. Танцевальный флэшмоб «Это твой танец» позволит каждому желающему не только увидеть, но и самому выучить и исполнить национальные танцы народов, проживающих на территории Самарской области. А флэшмоб «Ручеек» объединит сотни участников праздника дружбы народов. Яркие эмоции подарит «Танцевальный батл» - танцевальное импровизированное соревнование в рамках концертной программы.Квартал «Этно-квест» соберет всех желающих в интерактивной игре, в ходе которой участники познакомятся с традициями и обычаями народов, проживающих на территории Самарской области.Каждый участник праздника может вместе с другими собрать «Пазл дружбы» - это интерактивная площадка, которая представляет собой пазл размером 6х6 м в форме карты Самарской области. Его в течение мероприятия смогут собирать все желающие - и дети, и взрослые.Шаржи в национальных головных уборах и био-рисунки элементов узоров разных народов, знакомство с традиционными чайными церемониями разных народов позволят гостям праздника почувствовать себя непосредственными участниками традиционных народных обрядов, сохранить и унести с собой яркие, многоцветные воспоминания о богатстве культуры и традиций народов Самарской области. Для этих же целей предназначены расположенные по всей территории Струковского сада красочные фотозоны с арт-объектами, где можно будет сделать фотографии на память.0+