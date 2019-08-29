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В рамках федерального партийного проекта «Единая Россия» «Крепкая семья» в Самарской области уже пятый год подряд пройдет традиционный Форум приемных семей.В 2019 году Форум приёмных семей «Перезагрузка» состоится 30-31 августа на территории МАУ «Детский центр «Березки».В рамках форума будут рассмотрены основные вопросы социального сопровождения приемных семей. Участниками мероприятия станут приемные семьи из всех муниципальных образований Самарской области, представители отделов опеки и попечительства, специалисты министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области. Общее количество участников более 200 человек.Для семей- участников форума подготовлена программа:1.Анимационные и спортивные детские часы2.Мастер-классы3.Концертно-развлекательная программа4.Индивидуальные консультации:• Юридического бюро министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области• Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области• Министерства здравоохранения Самарской области• Министерства образования и науки Самарской областиФото: pixabay.com