В Самарской области стартует акция «Неслучайные истории»

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Акция «Неслучайные истории» расскажет жителям Самарской области о людях, которые помогают в больницах и хосписах, ищут потерявшихся детей, тушат пожары, приходят в детские дома, решают экологические проблемы, занимаются благоустройством и организацией событий. Организаторами акции будут собраны истории о добровольцах, которые посвящают свое время, силы и опыт помощи людям.Собранные истории добровольцев будут размещаться в средствах массовой информации, социальных сетях, интернете, на рекламных носителях.Участником акции может стать любой житель региона. Организаторы ждут истории волонтеров, людей, кому они помогли, общественных организаций.Любая история добровольца уникальна и интересна. «Неслучайные истории» покажут важность и значимость каждого участника добровольческого движения, расскажут о конкретных людях: почему они стали волонтерами, почему это важно, какую помощь они оказывают. Рассказать истории волонтеров можно по ссылке https://forms.gle/uuDB8772zpTqVHWp8 и в социальных сетях используя хештеги:#неслучайныеистории#волонтер63#доброволец63#добровольцыроссии#историинеравнодущныхАкция проводится в преддверии главного добровольческого события Самарскойобласти – Форума добровольцев, который пройдет в декабре 2019 года.Организатором акции является Самарский государственный университет путей сообщения. Акция проводится при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области.

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