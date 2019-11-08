В Самарской области стартует «Этноворкшоп»

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Открыт прием заявок на участие в проекте «Этноворкшоп». Это краткий теоретический и практический курс в области межэтнической журналистики. Слушатели узнают об особенностях написания журналистских материалов на межнациональную тему, а также научатся создавать свои медиа-проекты.«Этноворкшоп» состоит из краткого теоретического курса (не более 16 часов) и активной практики, которая предполагает участие в этнографических экспедициях и полное погружение в тему национального и культурного своеобразия Самарского края.Площадка реализации проекта – Самарский государственный социально-педагогический университет, факультет журналистики. Обучение бесплатное.Заявки на участие необходимо направить до 8 декабря по электронной почте fechina81@mail.ru с указанием имени, фамилии, должности (для работающих) и контактных данных.

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