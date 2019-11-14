В Самарской области стартовала военно-спортивная игра «Штурм»

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В п. Рощинский на базе 30-й отдельной мотострелковой бригады проходит IХ областная военно-спортивная игра «Штурм» - одно из самых сложных областных военно-спортивных мероприятий. В 2019 году в «Штурме» примут участие 19 команд военно-патриотических клубов из 11 городов и районов области.Областная военно-спортивная игра «Штурм» будет проводиться в несколько этапов до 16 ноября. Из 22 команд в полуфинал пройдут 16, а за победу в «Штурме» будут бороться только 10 лучших военно-патриотических объединений.На каждом этапе команды должны будут продемонстрировать свои знания и умения в тактической, огневой, военно-медицинской подготовке, владение приемами рукопашного боя, навыки ориентирования на местности и работы с картой. Задания усложняются от этапа к этапу, превращаются в настоящую военную игру.«Патриотическое воспитание молодежи – одно из приоритетных направлений работы департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области. Здесь собрались больше 130 ребят со всей области, и для них это действительно большое достижение, потому что отбирали сюда только лучших. Мы стараемся, чтобы патриотическое воспитание молодежи проводилось очень разнопланово, применяем разные формы – это и добровольчество, и военно-патриотические игры, и различные мероприятия Юнармии», - отметила Елена Князева, руководитель управления молодежной политики департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.Оценивать команды будут офицеры 30-й отдельной мотострелковой бригады и специалисты в области военно-патриотического воспитания муниципальных и государственных учреждений.Команды, занявшие призовые места, получат кубки и ценные призы, а также финансовую помощь на развитие своих клубов.