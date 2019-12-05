В Самарской области стартовал всероссийский марафон Дней единых действий

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Учителей и школьников региона приглашают принять участие во всероссийском марафоне Дней единых действий и организовать в своих школах практические мероприятия, направленные на формирование бережного отношения к природе и сокращение экологического следа путем грамотного обращения с отходами, ресурсосбережения и озеленения территорий. Марафон продлится до 31 мая 2020 года.Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте Экокласс.рф, присоединиться к проведению Дней единых действий в разделе “Экоклубы” и ежемесячно проводить в школе разные активности, рекомендованные организаторами, среди которых - праздники “Экодвор”, акции “Вторая жизнь отходов”, “Хранители птиц”, “Бережем свет и тепло”, “Бережем воду”, фестиваль новогодних подарков, школьных экотеатров и другие. Организаторы предоставляют методические рекомендации по проведению каждой активности.С декабря в рамках марафона Дней единых действий участники могут провести в своих школах следующие мероприятия:школьный праздник “Экодвор”, направленный на развитие раздельного сбора мусора и культуры грамотного обращения с отходами. В рамках праздника организуется мобильный пункт приема вторсырья для последующей переработки, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, викторины, конкурсы, обмен вещами и книгами и др.акцию “Экопросвещение в действии”, в рамках которой старшеклассники могут совместно с учителем провести экоуроки для младших школьников и родителей;фестиваль новогодних подарков, в рамках которого школьники вместе с учителями и родителями готовят для друзей и близких экологичные подарки и организуют ярмарку.Все, кто присоединится к проведению мероприятий, получат именные дипломы участников всероссийского проекта, самых активных участников ждут полезные экопризы и настольные игры.Марафон дней единых действий проводится фондом «ЭРА» при поддержке The Coca-Cola Foundation и движения ЭКА в рамках программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России.