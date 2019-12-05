Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарский политех победил в очередном конкурсе Минобрнауки
Самарский политех победил в очередном конкурсе Минобрнауки
Россиян, прогревающих автомобили возле дома, ждет штраф
Россиян, прогревающих автомобили возле дома, ждет штраф
В Октябрьске решают, кто должен назначать зарплату главе города
В Октябрьске решают, кто должен назначать зарплату главе города
Еще два крупных перекрестка Самары снабдили светофорами с допсекциями для поворотов
Еще два крупных перекрестка Самары снабдили светофорами с допсекциями для поворотов
Тольяттинскую гандболистку поймали с поддельными купюрами
Тольяттинскую гандболистку поймали с поддельными купюрами
В Самарской области наградили победителей конкурса 100 лучших товаров России
В Самарской области наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России»
ТЦ Парк Хаус в Самаре решили выставить на продажу за 807,5 миллиона рублей
ТЦ «Парк Хаус» в Самаре решили выставить на продажу за 807,5 миллиона рублей
Дмитрий Азаров поздравил добровольцев Самарской области с Днем волонтера
Дмитрий Азаров поздравил добровольцев Самарской области с Днем волонтера
сегодня  Четверг, 5 декабря, 13:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/12:
USD 64.19
0.05
EUR 71.11
0.05
Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области стартовал всероссийский марафон Дней единых действий

5 декабря 2019 11:11
78
В Самарской области стартовал всероссийский марафон Дней единых действий
Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте Экокласс.рф.

Учителей и школьников региона приглашают принять участие во всероссийском марафоне Дней единых действий и организовать в своих школах практические мероприятия, направленные на формирование бережного отношения к природе и сокращение экологического следа путем грамотного обращения с отходами, ресурсосбережения и озеленения территорий. Марафон продлится до 31 мая 2020 года.

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте Экокласс.рф, присоединиться к проведению Дней единых действий в разделе “Экоклубы” и ежемесячно проводить в школе разные активности, рекомендованные организаторами, среди которых - праздники “Экодвор”, акции “Вторая жизнь отходов”, “Хранители птиц”, “Бережем свет и тепло”, “Бережем воду”, фестиваль новогодних подарков, школьных экотеатров и другие. Организаторы предоставляют методические рекомендации по проведению каждой активности.

С декабря в рамках марафона Дней единых действий участники могут провести в своих школах следующие мероприятия:
школьный праздник “Экодвор”, направленный на развитие раздельного сбора мусора и культуры грамотного обращения с отходами. В рамках праздника организуется мобильный пункт приема вторсырья для последующей переработки, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, викторины, конкурсы, обмен вещами и книгами и др.
акцию “Экопросвещение в действии”, в рамках которой старшеклассники могут совместно с учителем провести экоуроки для младших школьников и родителей;
фестиваль новогодних подарков, в рамках которого школьники вместе с учителями и родителями готовят для друзей и близких экологичные подарки и организуют ярмарку.

Все, кто присоединится к проведению мероприятий, получат именные дипломы участников всероссийского проекта, самых активных участников ждут полезные экопризы и настольные игры.

Марафон дней единых действий проводится фондом «ЭРА» при поддержке The Coca-Cola Foundation и движения ЭКА в рамках программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
5 декабря 2019  12:53
В Октябрьске решают, кто должен назначать зарплату главе города
В Октябрьске решают, кто должен назначать зарплату главе города
Суд Октябрьска признал, что у главы города не было полномочий для самостоятельного установления зарплаты. Социум
40
5 декабря 2019  12:18
Дмитрий Азаров поздравил добровольцев Самарской области с Днем волонтера
Дмитрий Азаров поздравил добровольцев Самарской области с Днем волонтера
Его отмечают 5 декабря. Социум
54
5 декабря 2019  11:55
Самарская область стала Регионом добрых дел
Самарская область стала Регионом добрых дел
5 декабря во всем мире отмечают Международный день волонтера.  Социум
67
Весь список

Здравоохранение
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
65
4 декабря 2019  12:55
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Жители мегаполисов, гуляя вдоль оживленных автомобильных дорог, вдыхают множество вредных веществ. Здравоохранение
216
4 декабря 2019  10:00
Названо самое вредное блюдо на новогоднем столе
Названо самое вредное блюдо на новогоднем столе
Им оказалась «селедка под шубой».  Здравоохранение
235
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
128
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14859
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14715
Весь список
Туризм
3 декабря 2019  17:46
Билеты онлайн на автобус - выгодно и оперативно
Автобусные поездки пользуются все большей популярностью и спросом. Современные автобусы комфортабельны, в них удобно ездить даже на достаточно дальние... Туризм
52
2 декабря 2019  13:52
Россия возглавила рейтинг стран по количеству посещающих Турцию туристов
Россия возглавила рейтинг стран по количеству посещающих Турцию туристов
Всего с января по октябрь Турцию посетили более 40,7 млн иностранных туристов. Туризм
350
29 ноября 2019  13:26
Катар упростит визовый режим для россиян в 2022 году
Катар упростит визовый режим для россиян в 2022 году
   Катар станет первой арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу. Туризм
392
Весь список
Образование
5 декабря 2019  13:17
Самарский политех победил в очередном конкурсе Минобрнауки
Самарский политех победил в очередном конкурсе Минобрнауки
Сразу три проекта опорного вуза получили поддержку в рамках ФЦП. Образование
6
4 декабря 2019  17:30
Вузы проводят мероприятия по привлечению иностранных абитуриентов. Проводятся конференции с международным участием, в том числе студенческие.
Возможности увеличения числа иностранных студентов в вузах региона обсудили на заседании проектного комитета«Международная кооперация и экспорт»
Вузы проводят мероприятия по привлечению иностранных абитуриентов. Проводятся конференции с международным участием, в том числе студенческие.  Образование
365
2 декабря 2019  18:22
Их в МВД - 6.
Самарский кадетский корпус МВД получит статус Суворовского училища
Их в МВД - 6.  Образование
379
Весь список

Культура
5 декабря 2019  09:39
Самарцев приглашают провести вечер в стиле Blues and rock-n-roll
Самарцев приглашают провести вечер в стиле "Blues and rock-n-roll"
Мероприятие пройдет в рамках проекта  Культурное сердце России. Культура
107
3 декабря 2019  14:51
Более 20 лет Акция «Благородство» рассказывает общественности о людях неравнодушных и сострадательных, готовых прийти на помощь и сделать мир лучше.
В Самаре состоится церемония награждения лауреатов общественной Акции «Благородство 2019»
Более 20 лет Акция «Благородство» рассказывает общественности о людях неравнодушных и сострадательных, готовых прийти на помощь и сделать мир лучше. Культура
362
3 декабря 2019  14:31
Немецкую пьесу в Самаре ставит немецкий режиссёр. Работа над постановкой «Трёхгрошовая опера» в «СамАрте» идет уже два года
11 декабря состоится премьера спектакля «Трёхгрошовая опера» на Новой сцене театра «СамАрт»
Немецкую пьесу в Самаре ставит немецкий режиссёр. Работа над постановкой «Трёхгрошовая опера» в «СамАрте» идет уже два года  Культура
352
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
94
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15497
Весь список
Мода
28 ноября 2019  22:12
Услуги по индивидуальному пошиву одежды
 Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности.  Мода
65
22 ноября 2019  19:01
Трикотаж – виды и особенности
 Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
88
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
210
Весь список

Видео
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
66
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
465
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
438
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
402
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
723
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
1070
Весь список

Фоторепортажи
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
374
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
437
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
690
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1909
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2378
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1634
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают провести вечер в стиле "Blues and rock-n-roll"
В Самаре прошел Международный день инвалида
В Самаре состоялся казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные