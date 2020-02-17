В Самарской области сотрудники полиции провели рейд совместно с судебными приставами
17 февраля 2020 10:59
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На территории Челно-Вершин проведено профилактическое мероприятие совместно с судебными приставами.
Автоинспекторы и судебные приставы напомнили водителям транспортных средств о последствиях уклонения от уплаты административных штрафов.
В ходе мероприятия полицейские проверили водителей транспортных средств по информационным базам на наличие неоплаченных штрафов в области дорожного движения и призвали их соблюдать правила дорожного движения. Полицейские рекомендовали, в случае получения административного наказания в виде штрафа не затягивать с их оплатой и воспользоваться возможностью погасить его в размере 50 % от наложенной суммы в течение 20 дней с момента совершения административного правонарушения, или погасить задолженность в установленный законом срок - 60 дней, но в полном объеме.
В результате проведённого мероприятия с граждан взысканы денежные средства на сумму 4300 рублей, вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении двух транспортных средств, сообщает облМВД.
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