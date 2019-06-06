В Самарской области сотрудники полиции и общественники в День русского языка присоединились к акции «Читаем Пушкина»
6 июня 2019 12:48
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В Тольятти, на базе Центральной детской библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина, полицейские совместно с председателем Совета ветеранов УМВД России по городу Тольятти Анатолием Яшиным присоединились к акции «Читаем Пушкина». В мероприятии приняли участие школьники общеобразовательных учреждений Центрального района города.
В рамках акции подполковник милиции в отставке читал ребятам «Сказку о рыбаке и рыбке». Школьники отметили, что сказка в прочтении ветерана МВД им очень понравилась, и в целом, встреча для юных читателей была познавательной. Анатолий Иванович рассказал ребятам, что впервые сказка была напечатана в 1835 году в журнале «Библиотека для чтения». «В рукописи есть пометка, сделанная рукой Пушкина. Он собирался включить её в состав цикл сказок - «Песни западных славян», - поведал ребятам Анатолий Яшин. В завершении встречи ребята сделали закладку для книги в виде «Золотой рыбки».
Кроме того, представитель Общественного совета при УМВД России по городу Тольятти заслуженный артист Самарской области, директор, художественный руководитель Молодежного драматического театра Владимир Коренной прочитал ребятам стихи великого поэта. Его коллега актриса театра Елена Никитина прочла сказку «О золотом петушке».
Школьники единодушно отметили, что благодаря профессиональному прочтению стихов Владимиром Лукичом и Еленой Михайловной, они по-новому открыли для себя творчество Александра Сергеевича.
В завершении встречи Владимир Коренной поделился с ребятами творческими планами театра. Осенью готовиться к показу премьерный спектакль по произведениям Пушкина. Все участники встречи получили приглашение в Молодежный драматический театр.
Как отметил представитель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти: «Основной целью мероприятия является консолидация усилий полиции и общественников по привлечению молодёжи к чтению русской классической литературы, сохранению русского языка, сохранение отечественных традиций уважительного отношения к русской классической литературе», - отметил Владимир Лукич.
"Прививать любовь и уважение к истории своей Родины помогают книги. Знакомить детей с такими произведениями необходимо уже с младшего школьного возраста", – поддержала общественника начальник по делам несовершеннолетних У МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Светлана Алезова и прочла ребятам отрывок из любимого произведения Александра Сергеевича, которое помнит наизусть еще со школьной скамьи.
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