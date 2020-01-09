В Самарской области сотрудники Росгвардии подвели итоги работы в период новогодних каникул

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В Самарской области сотрудники Росгвардии подвели итоги акции «Безопасный Новый год», которая стартовала в последние дни декабря 2019 года.В рамках акции сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области дополнительно проверили более 1000 владельцев гражданского оружия, проживающих в 500-метровой зоне от объектов празднования Нового года и Рождества Христова. По результатам профилактических мероприятий за нарушения правил хранения оружия составлено 22 протокола об административных правонарушениях, 7 единиц гражданского оружия изъято. Совместно с представителями Департамента охоты и рыболовства Самарской области сотрудники подразделений ЛРР Росгвардии провели более полутора десятков совместных рейдов, в ходе которых проверено свыше 50 владельцев гражданского огнестрельного оружия.В период новогодних каникул на маршруты патрулирования на территории региона ежесуточно выходило порядка 130 экипажей вневедомственной охраны Росгвардии. Их маршруты патрулирования были максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий. В праздничные дни стражи правопорядка задержали порядка 60 человек, предположительно, причастных к уголовно-наказуемым деяниям, один задержанный находился в розыске. Свыше 60 раз патрульные выезжали на сигналы «тревога», поступившие с охраняемых объектов. Хищений имущества при этом не допущено.В рамках профилактической акции «Безопасный Новый год» сотрудники Росгвардии раздавали жителям Самарской области специально подготовленные памятки, рассказывающие о том, как обезопасить свое жилище или транспортное средство от преступных посягательств, как не получить травмы при пользовании пиротехникой.Помимо сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел, в обеспечении общественной безопасности в период новогодних каникул на объектах проведения праздничных мероприятий задействовалось около 200 работников частных охранных организаций. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка при этом не допущено.