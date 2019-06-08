В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Юный велосипедист»

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В связи с наступлением летних каникул и повсеместным увлечением детей и подростков катанием на велосипеде, начальник ОГИБДД О МВД России по Исаклинскому району майор полиции Петр Шалашников в центральном парке «Победы» села Исаклы совместно с педагогами детского сада «Теремок» провел профилактическое мероприятие «Юный велосипедист» среди воспитанников детских садов района.Главной задачей мероприятия являлось предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и профилактика нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними.Перед началом эстафеты Петр Алексеевич рассказал детям о том, как и где должен двигаться велосипедист, с какого возраста допускается движение по краю проезжей части и как необходимо переходить дорогу с велосипедом. Не остались без внимания и родители, ведь самыми главными учителями для ребенка всегда являются мама и папа, и только собственным примером можно воспитать законопослушного гражданина. Полицейский рассказал взрослым об административной ответственности родителей или иных законных представителей несовершеннолетних за нарушение последними Правил дорожного движения.Далее ребята приняли участие в соревнованиях на скоростное вождение велосипеда и решение ребусов - «ПДДшек» согласно возрастным группам. Начальник ГИБДД отметил высокие результаты у всех участников велогонки, наградив их почетными грамотами и световозвращающими брелоками, а ребят занявших призовые места дипломами и ценными призами. В свою очередь «юные велосипедисты» пообещали быть бдительными на дороге и соблюдать Правила дорожного движения, сообщает облМВД.