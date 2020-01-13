В Самарской области сотрудники ГИБДД вручали водителям газировку

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Автоинспекторы постарались привлечь внимание жителей Новокуйбышевска к здоровому образу жизни и недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения, вручая законопослушным участникам дорожного движения безалкогольный газированный напиток. Одним из традиционных украшений новогоднего стола в России с 40-х годов прошлого столетия является бутылка игристого вина. Полицейский Дед Мороз и Снегурочка рассказали участникам акции о необходимости употреблять только безалкогольные напитки перед поездкой за рулем транспортного средства.На улице города участники акции предупреждали водителей и пешеходов об опасности в условиях снегопада, гололеда, мороза в зимний период. Кроме этого рассказали об использовании световозвращающих элементов для обеспечения своей безопасности в темное время суток.Сотрудники Госавтоинспекции напомнили автолюбителям о строгой дисциплине на дорогах, соблюдении скоростного режима и дистанции. Снежные накаты на тротуарах и проезжей части могут стать причиной падения торопливых и невнимательных пешеходов, поэтому требуется особая осторожность не только при переходе проезжей части, но и во время движения вблизи автотранспорта, на остановках, у торговых точек, во дворах.Юным участникам дорожного движения за хорошие знания Правил дорожного движения Дед Мороз вручал сладости. Горожане с восторженными улыбками получали подарки и обещали быть законопослушными на новогодние праздники и в любые другие дни.