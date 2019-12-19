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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области состоялся масштабный Форум гражданских инициатив

19 декабря 2019 09:28
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В Самарской области состоялся масштабный Форум гражданских инициатив
В течение всего дня участники форума работали по двум секциям – «Человеческий капитал» и «Комфортная среда для жизни».

В среду, 18 декабря, в областной столице состоялся региональный Форум гражданских инициатив. Более 1500 человек, среди которых представители органов государственной власти и местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций, депутаты, обсуждали лучшие практики реализации общественно значимых проектов, делились опытом проектной работы и намечали перспективные планы дальнейшего сотрудничества.

Напомним, идея проведения форума родилась в июне этого года во время очередной встречи Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с руководителями НКО – победителями первого конкурса 2019 года Фонда президентских грантов. Тогда по итогам обстоятельного обсуждения проектов общественных организаций участники встречи отметили, что подобный открытый диалог с представителями власти позволяет найти новые точки роста и выразили желание, чтобы подобные встречи стали регулярными.

В течение всего дня участники форума работали по двум секциям – «Человеческий капитал» и «Комфортная среда для жизни», а также знакомились с выставкой лучших общественных инициатив, поддержанных Губернаторским проектом «СОдействие», и проектов НКО – победителей конкурсов Фонда президентских грантов. Итоги подвели на пленарном заседании Форума.

Открывая заседание, Глава региона в первую очередь поблагодарил участников: «Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы в полной мере реализуете свое желание менять мир к лучшему, активно участвуя в реализации национальных проектов, выходя с инициативами, которые преображают окружающий мир, городское, сельское пространство, которые несут доброту, помогают людям, – обратился к присутствующим Дмитрий Азаров. – Инициатива людей, стремление изменить, улучшить жизнь в своем городе или селе, созидательная энергия – это, пожалуй, главная движущая сила нашего общества. Наша общая задача – пробудить эту силу, открыть возможности для свободного социального творчества, создать для этого условия».

Глава региона отметил, что в Самарской области живут люди с активной гражданской позицией, способные не только поддерживать, но и инициировать положительные перемены. «Люди профессиональные, люди, которые успешно трудятся, тем не менее, хотят реализоваться и в общественной жизни, и мы должны создавать такие условия», – отметил Губернатор.

Идея поддержки общественных инициатив находит отклик на самом высоком уровне: Президент страны Владимир Путин неоднократно ставил задачу более активно работать с общественными и некоммерческими организациями. Наша губерния в этом отношении – один из лидеров среди регионов страны. В области зарегистрировано более 4,5 тысяч НКО, которые активно участвуют в жизни региона. О высокой активности региона свидетельствует рейтинг субъектов РФ по поддержке НКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Наш регион занимает в нем 4-е место из 85 субъектов РФ и 1-е место в ПФО.

НКО Самарской области имеют реальную возможность получать поддержку из бюджетов разного уровня, в том числе по программе Президентских грантов, в рамках Губернаторского проекта «СОдействие», по результатам областного конкурса общественных проектов и из муниципальных бюджетов. К примеру, в 2018 году 29 муниципалитетов Самарской области выделили из своих бюджетов субсидии 256 НКО на общую сумму 537 миллионов рублей.

На заседании Глава региона подчеркнул и тот факт, что по итогам независимой оценки Фонда президентских грантов во всероссийский топ-100 лучших проектов вошли три проекта из Самарской области. Это проект «Дорога добра» центра информационного развития «Генезис», знаменитый фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест – 2018» и проект «Жизнь – в движении» Инклюзивного клуба добровольцев. «Это говорит о социальной зрелости нашего гражданского общества, о творческом потенциале людей НКО», – сказал Дмитрий Азаров.

Эффективно работает и губернаторский проект «СОдействие», который предусматривает софинансирование из бюджета общественных проектов или решений, принятых на сходах граждан, инициированных общественными группами. На реализацию программы предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Например, в селе Большой Толкай Похвистневского района жители обустроили святой родник, которым сельчане издавна дорожат. Часть денег они собрали сами, а более 76% суммы выделил областной бюджет. Другой пример – в селе Рубёжное открыто новое общественное пространство. Жители и предприятия района сумели собрать 680 тысяч рублей, 120 тысяч выделил местный бюджет, а Самарская область добавила почти 5,2 миллиона.

«В регионе есть реально работающие инструменты, с помощью которых можно реализовать много полезных, интересных, нужных проектов. Я очень надеюсь, что, реализуя их, вы будете вовлекать все больше и больше людей», – отметил Дмитрий Азаров.

О своем опыте реализации социальных значимых проектов рассказали и сами общественники. Директор инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев проанонсировал первый всероссийский форум «Живые инклюзивные практики», который Самарская область организует и принимает в следующим году. Участники секции «Человеческий капитал» предложили «перезагрузить» премию «Народное признание» и проводить ее не только на областном, но и на муниципальном уровне. Также прозвучало предложение об организации консультативной интернет-площадки для участников грантовых конкурсов. На ней новички смогут научиться оформлять заявки, искать ресурсы для софинансирования.

Представитель Сергеевского района Юрий Курдин рассказал о местном проекте «Моя победа» и предложил создать в регионе сеть ресурсных центров по поддержке НКО.

Руководитель тольяттинской детско-юношеской организации «Экологическое содружество» Екатерина Красильникова поделилась опытом обустройства местного дендрапарка. Благодаря грантовым средствам в нем организуются экологические тропы и высаживаются целые аллеи деревьев. От имени участников секции «Комфортная среда для жизни» Екатерина Красильникова предложила создать реестр видов поддержки для социально ориентированных НКО, а также активнее привлекать для грантовой деятельности членов ТОСов.

Губернатор подчеркнул, что все предложения общественников будут внимательно рассмотрены и взяты в проработку. «Гражданскую активность нельзя подменять и имитировать. Нужно помогать людям организоваться. В этом смысле я всецело поддерживаю идею создания ресурсных центров и информационных площадок. Думаю, эффект будет очень серьезным», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Завершила пленарное заседание торжественная часть: Глава региона наградил земляков, которые проводили наиболее активную работу в уходящем 2019 году, сообщает пресс-служба облправительства.
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