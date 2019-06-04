В Самарской области состоится заседание Штаба по переходу на цифровое эфирное ТВ

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Сегодня, 4 июня в 14.00 в здании Правительства Самарской области состоится заседание Штаба по переходу на цифровое эфирное телевидение, которое проведет и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Совещание пройдет в режиме видеосвязи с главами муниципалитетов.3 июня на территории региона произошло отключение аналогового телевидения. Правительством области создан оперативный штаб, в который вошли представители профильных органов власти и муниципальных образований губернии, для контроля ситуации.