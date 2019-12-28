В Самарской области с соблюдением принципа дворы без машин строится каждый пятый жилой комплекс
28 декабря 2019 11:39
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Массовая автомобилизация привела к существенному ухудшению комфорта проживания в крупных городах, где практически каждая семья имеет автомобиль, возможно, даже не один. Определенные советскими нормами парковочные пространства явно не вмещают все автомобили жителей домов. Поэтому автомобили стали занимать тротуары и дворы. Двор стал выполнять преимущественно функцию хранения автомобилей. Неудивительно, что возник спрос на дома, в которых есть двор, свободный от автомобилей.
Все большее распространение получают жилые комплексы с концепцией «Двор без машин». Такое решение имеет ряд преимуществ. Главное — дополнительное пространство для жизни. На площадях ранее занятых автомобилями теперь можно организовать детские площадки, спортивные и прогулочные зоны, газоны и другую инфраструктуру. Второе преимущество — отсутствие шума и выхлопных газов от автомобилей. И наконец — безопасность для детей, которых можно спокойно отпускать играть во дворе.
По результатам исследования 4000 жилых комплексов Российской Федерации, в том числе 67 жилых комплексов Самарской области, было обнаружено, что в целом по стране доля ЖК, которые предлагают концепцию «двор без машин», составляет 30,3%. В Самарской области двор, свободный от автомобилей, предлагают 19,4% ЖК. Самарская область занимает девятое место среди регионов, где «двор без машин» получил наибольшее распространение. А на первом месте — Москва, где такое преимущество предлагает 67,5% ЖК, сообщает ООО «Институт развития строительной отрасли» (ООО «ИРСО»).
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