В Самарской области проведут семинар-практикум «Использование сувенирной продукции в продвижении бренда территории»
17 апреля 2019 10:13
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19 апреля в 10:00 на базе Агентства социокультурных технологий (Самара, ул. Некрасовская, 78) состоится областной семинар-практикум для мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел, руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений «Использование сувенирной продукции в продвижении бренда территории» (18+).
Город, регион, поселок или отдельный район с интересной историей и узнаваемым именем, как правило, привлекательны для туристов и путешественников. Объективные потребности развития муниципальных образований обусловили актуализацию проблем маркетинга и брендинга территорий. Имидж, репутация и бренд территории сегодня становятся реальными и чрезвычайно важными нематериальными активами туристического, культурного и экономического роста.
Бренд территории – понятие обширное, включающее в себя множество характеристик, и важную роль в нем играет сувенирная продукция.
Основная задача сувенира – формирование уникального образа территории. Он должен быть тематически связан с историей, персоналиями, событиями города (района, села), отличаться высоким уровнем художественного исполнения, иметь возможность тиражирования и быть представлен в различных ценовых категориях, оптимально сочетать цену и качество.
Семинар-практикум позволит слушателям познакомиться с современными технологиями проектирования и создания сувенирной продукции, отражающей культурные ценности территории.
Вести семинар-практикум будет Ольга Белова, руководитель проекта «Ремесла Самарской губернии» ООО «СТЭМП».
По окончании мероприятия слушателям будут выданы сертификаты.
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