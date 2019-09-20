В Самарской области проведен II этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников Спецназа ФСИН России в ПФО

72

Лучшие сотрудники отделов специального назначения Приволжского федерального округа, прошедшие отбор на региональном I этапе конкурса, проходили испытания по огневой, физической (данный этап включал в себя прохождение огненно-штурмовой полосы и сдачу боевых приемов борьбы), тактико-специальной (в том числе высотно-штурмовой), тактической, медицинской подготовкам.По итогам конкурса судейская комиссия распределила призовые места следующим образом: 1 место – капитан внутренней службы Александр Боровикин ОСН "Мангуст" УФСИН России по Самарской области; 2 место – подполковник внутренней службы Руслан Чернов ОСН "Гепард" УФСИН России по Республике Мордовия; 3 место – лейтенант внутренней службы Алексей Сергеев ОСН "Страж" УФСИН России по Чувашской Республике.Сотрудники отделов специального назначения Приволжского федерального округа, занявшие по результатам прошедших испытаний призовые места, примут участие в III заключительном этапе конкурса в городе Сочи, где встретятся лучшие сотрудники ведомственных отделов специального назначения со всей России, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.