В Самарской области простились с Александром Карпушкиным

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«Но все, кто работал с ним, когда-либо с ним сталкивался в жизни, в решении важнейших задач, знают, что это человек уникальной подготовки и компетенции, стратег, аналитик, человек, который мог не только предложить решение сложнейшей задачи, но и воплотить это в жизнь».

Проводить коллегу и друга в последний путь на гражданскую панихиду в музее Алабина пришли сотни жителей губернии.«Сегодня говорить особенно тяжело, мы провожаем нашего друга, единомышленника, товарища. Провожаем слишком рано,- отметил Губернатор Дмитрий Азаров. - Александр Викторович, безусловно, выдающийся человек, и ранний уход не дал возможности полностью раскрыться его таланту»