В Самарской области прошли районные соревнования агитбригад ЮИД

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В Алексеевском и Нефтегорском районах завершились смотры-конкурсы агитбригад отрядов юных инспекторов движения «За безопасное детство». В соревнованиях приняло участие 15 команд в двух возрастных группах. Главной целью проведения подобных мероприятий является совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, сохранение жизни и здоровья маленьких граждан России. Ребят с началом конкурсного дня поздравили сотрудники межрайонной Госавтоинспекции, а также представители министерства образования. Они пожелали ребятам удачи и отметили важность участия школьников в деле пропаганды безопасности дорожного движения.В ходе конкурса ребята с помощью интересных историй, песен, стихов и шуток с призывом о соблюдении Правил дорожного движения объясняли сверстникам и взрослым о правилах дорожной безопасности. При этом в выступлении младшим участникам необходимо было придерживаться темы работы родительского патруля на дороге. Отрадно, что поддержать в ответственный момент своих детей приехали и родители, которые также обратились со сцены с просьбой быть грамотными участниками дорожного движения. Тема выступления для старшей возрастной группы была посвящена 75-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в рамках объявленного в 2020 году в Российской Федерации Года памяти и славы в России. Жюри оценивало соответствие содержания заявленной теме, артистизм выступающих, музыкальное оформление выступления, ритм и наличие единой формы. Все участники конкурса прекрасно справились с поставленной задачей.Ежегодно Госавтоинспекция Кошкинского района совместно с Отделом образования и Центром по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике организуют проведение конкурса среди школьников. В этом году в соревнованиях приняли участие 9 общеобразовательных школ района. От каждой участвовали две команды – старшая и младшая.Районный конкурс агитбригад прошел и в Большеглушицком районе. Свое мастерство в области знаний Правил дорожного движения продемонстрировали 6 команд - представителей образовательных учреждений Большеглушицкого района. Конкурс проводился по двум возрастным группам: 1-я учащиеся до 6 класса; 2-я учащиеся 7 – 11 классов.Ребята ответственно подошли к подготовке конкурса: продумали костюмы, оформление сцены и музыкальное сопровождение. Конкурсанты увлекательно рассказывали о дорожных знаках, перевоплощались в инспекторов ГИБДД, исполняли стихи и песни на тему ПДД.Награждая победителей грамотами и призами, начальник ОГИБДД Отделения МВД России по Большеглушицкому району капитан полиции Иван Зубов поблагодарил школьников за активное участие в конкурсе. Команды, занявшие первые места, будут представлять Большеглушицкий район на областном конкурсе – фестивале ЮИД «За безопасное детство!», сообщает облМВД.