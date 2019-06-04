В Самарской области пройдет конкурс выпускных квалификационных работ по отечественной истории
4 июня 2019 10:54
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Совет отделения ассоциации «Российское историческое общество» в Самаре (далее – Совет) при поддержке Администрации Губернатора Самарской области объявляют конкурс выпускных квалификационных работ по отечественной истории.
К участию в конкурсе допускаются выпускные квалификационные работы обучающихся по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата) и 46.04.01 История (уровень магистратуры) высших учебных заведений Самарской области очной и заочной форм обучения.
Выпускные квалификационные работы должны отвечать одновременно следующим требованиям: работа должна быть написана по направленности (профилю) «Отечественная история»; работа должна быть защищена в 2018/2019 учебном году либо быть допущена к защите в 2019 году; тематика работы должна соответствовать уставной цели ассоциации «Российское историческое общество»; оригинальность работы должна быть не ниже 80 %; оригинальность работы должна подтверждаться справкой высшего учебного заведения.
Критериями отбора лучших выпускных квалификационных работ являются: соответствие уставной цели ассоциации «Российское историческое общество»; научная и общественно-политическая актуальность темы исследования; новизна исследования; степень оригинальности работы; научная ценность исследования, проведенного в рамках работы.
Конкурс проводится в три этапа:
прием полного комплекта документов по электронной почте секретарем Совета до 16 августа 2019 года (до 16:00 по московскому времени);
оценка конкурсной комиссией представленных работ до 18 октября 2019 года;
награждение победителей конкурса до 20 декабря 2019 года.
Требования к оформлению конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе, которое размещено в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на сайте Совета (http://samarario.ru).
Победители конкурса (уровень магистратуры) награждаются денежными призами в размере не менее: 10 000 рублей – за 1 место; 8 000 рублей – за 2 место; 6 000 рублей – за 3 место.
Победители конкурса (уровень бакалавриата) награждаются денежными призами в размере не менее: 9 000 рублей – за 1 место; 7 000 рублей – за 2 место; 5 000 рублей – за 3 место.
Победители конкурса с их согласия рекомендуются для прохождения стажировки в Администрации на срок до 3 месяцев.
Награждение победителей проходит в торжественной обстановке с участием представителей Совета, Администрации и органов государственной власти Самарской области.
По возникающим вопросам Вы можете обратиться по адресу электронной почты секретаря Совета (shlalvl@yandex.ru), сообщает пресс-служба облправительства.
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