В Самарской области пройдет форум «Сохранение историко-культурного и духовно-нравственного наследия казачества как фактор народосбережения в России»

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Синодальным комитетом Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством в городе Самаре в период 7-8 декабря 2019 г. проводится церковно-нравственный форум «Сохранение историко-культурного и духовно-нравственного наследия казачества как фактор народосбережения в России». Мероприятие состоится в Кирилло-Мефодиевском соборе, по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая, 260.В рамках Форума предлагается обсудить широкий круг вопросов о взаимодействии Церкви и казачества, духовно-нравственного наследия Победы в Великой Отечественной войне, стратегию народосбережения, разработка которой была организована XXIII Всемирным Русским Народным Собором по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина и другие вопросы.В Форуме планируется участие митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, Председателя Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, председателя постоянно профильной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества по взаимодействию с Русской православной церковью, представителей Синодального комитета, органов власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, окружных и отдельских атаманов Волжского войскового казачьего общества, руководителей епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством, расположенных на территории ВВКО, казачьих духовников Самарской митрополии, представителей казачьих образовательных организаций, общественных организаций, научного сообщества и СМИ.В программе форума: работа активных зон (выставки казачьих обществ), молебен, чаепитие VIP, пленарное заседание, награждение, концерт, работа круглых столов.