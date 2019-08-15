В Самарской области пройдет фестиваль актива детских и молодежных организаций

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С 18 по 23 августа на базе отдыха «Радуга» (г. Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, квартал 136 Задельненского лесничества Ново-Буянского лесхоза) пройдет фестиваль актива детских и молодежных организаций Самарской области «Единство непохожих». Фестиваль проводится в регионе уже 23 года. В нем примут участие более 200 участников от 12 до 17 лет.Фестиваль является одним из важнейших событий для детских и молодежных организаций региона. Активисты со всей области соберутся, чтобы получить новые знания в вопросах развития своей организации, обменяться опытом с представителями НКО из других городов и районов, обучиться новым технологиям социального проектирования. Программа фестиваля включает в себя игры, мастер-классы и ежедневные вечерние мероприятия.Участников фестиваля ждут встречи с экспертами: уполномоченным по правам человека Самарской области Ольгой Гальцовой, психологом Виктором Исаевым, кандидатом философских наук Еленой Болотниковой и другими.На фестивале традиционно откроется выставка достижений детского и молодежного движения. Выставка будет в свободном формате, и организации представят свой опыт работы.