В Самарской области пройдет благотворительная выставка работ «особенных детей»
18 декабря 2019 11:47
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Организаторы хотят привлечь внимание к решению социально значимых задач.
В пятницу, 20 декабря 2019 года в 10.00 ч. в литературной гостиной МАУ «КЦ «Автоград» (г. Тольятти, ул. Юбилейная, 8), состоится открытая выставка художественных работ воспитанников АНОО «Комплексный общеобразовательный центр для детей с нарушениями развития «Солнечный круг».
Мероприятие проводится по инициативе финалиста конкурса «Лидеры России» Анны Сирота совместно с администрацией городского округа Тольятти и АНОО «Комплексный общеобразовательный центр для детей с нарушениями развития «Солнечный круг».
Открытием выставки работ «особенных детей» организаторы хотят привлечь внимание к решению социально значимых задач по оказанию помощи наиболее социально незащищенным категориям граждан и работе Центра.
В выставке художественных работ примут участие руководители муниципалитета, депутаты Самарской Губернской Думы, Думы городского округа Тольятти, представители общественности и бизнес-сообщества.
В пятницу, 20 декабря 2019 года в 10.00 ч. в литературной гостиной МАУ «КЦ «Автоград» (г. Тольятти, ул. Юбилейная, 8), состоится открытая выставка художественных работ воспитанников АНОО «Комплексный общеобразовательный центр для детей с нарушениями развития «Солнечный круг».
Мероприятие проводится по инициативе финалиста конкурса «Лидеры России» Анны Сирота совместно с администрацией городского округа Тольятти и АНОО «Комплексный общеобразовательный центр для детей с нарушениями развития «Солнечный круг».
Открытием выставки работ «особенных детей» организаторы хотят привлечь внимание к решению социально значимых задач по оказанию помощи наиболее социально незащищенным категориям граждан и работе Центра.
В выставке художественных работ примут участие руководители муниципалитета, депутаты Самарской Губернской Думы, Думы городского округа Тольятти, представители общественности и бизнес-сообщества.
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18 декабря 2019 11:47В Самарской области пройдет благотворительная выставка работ «особенных детей»
Организаторы хотят привлечь внимание к решению социально значимых задач. Социум
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