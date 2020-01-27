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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области пройдет Совет ПФО, посвящённый развитию детско-юношеского спорта и физкультуры

27 января 2020 13:38
105
В Самарской области пройдет Совет ПФО, посвящённый развитию детско-юношеского спорта и физкультуры
Местом проведения выбран технопарк "Жигулевская долина".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров совместно с заместителем Полпреда Президента в ПФО Олегом Машковцевым провели заседание рабочей группы по подготовке Совета ПФО, посвящённого развитию детско-юношеского спорта и физкультуры.
Совет пройдёт в Самарской области в феврале, местом проведения выбран технопарк "Жигулевская долина", сообщает Департамент информационной политики.

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