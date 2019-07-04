В Самарской области пройдет IT-конференция на природе 404 CAMP

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19-21 июля в Самарской области пройдет палаточный лагерь для IT-специалистов 404 CAMP. В программе мощные доклады, спортивные соревнования, живая музыка и множество развлечений. Организатором 404 CAMP выступает компания Haulmont при поддержке Правительства Самарской области. В этом году палаточный лагерь пройдет уже второй раз. Ожидается около 500 участников.Центральный пункт программы — два параллельных трека докладов. Среди заявленных тем: технологии разработки, управление проектами, soft skills, big data, machine learning и многое другое. В качестве спикеров выступят специалисты КРОК, ЦБ РФ, 1C-Битрикс, Mercury Development, Altarix, NetCracker и других компаний.Также в программе 404 CAMP:соревнования по мини-футболу, волейболу, гребле на байдарках, силовым видам спорта и лазертагу;квиз от Тольяттинской лиги знатоков;выступление самарских диджеев и группы «Мадам Брошкина»;настольные игры, кикер, спортивные площадки, sup-борды, прогулки на ЯЛах;мастер-классы по саберфайтингу, стретчингу, приготовлению шаурмы и другим интересным вещам.Партнерами фестиваля выступают IT-компании, которые организуют на площадке 404 CAMP множество развлечений. Уже заявили о своем участии КРОК, Magenta Technology, Altarix. Информационные партнеры 404 CAMP — Reg.ru, Big book edu, IT event.Место проведения — кемпинг-парк Volga Discovery. На площадке есть душевые кабинки, туалеты и точки для зарядки гаджетов. Ночевать можно будет в привезенной с собой палатке. Доступны билеты с трехразовым питанием. Также на площадке разместятся точки, где можно будет купить шашлыки, бургеры, фруктовый микс от «Смузишной», кофе и другие вкусности. Из Самары будет организована централизованная доставка на автобусах. Те, кто решит добираться самостоятельно, смогут оставить машину на парковке прямо на территории 404 CAMP.