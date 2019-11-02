В Самарской области пройдет 130 мини-парадов у домов участников Великой Отечественной войны

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Юнармейцы во всех муниципалитетах Самарской области до 5 ноября проведут более 130 мини-парадов у домов участников Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогут посетить Парад Памяти 7 ноября в Самаре.Акция по адресному напоминанию участникам войны об их подвиге планирует стать самой масштабной в России. В ней с 1 по 5 ноября примут участие более 3 тысяч юнармейцев со всего региона. В том числе мини-парад будет проведён у дома танкиста, который отличился при взятии Берлина, Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина.Первые мини-парады уже прошли в городах и районах Самарской области. Юноши и девушки приходят к домам ветеранов торжественным строем в составе до 52 человек, исполняют у окон военные песни, вручают героям цветы и подарки, на три счета произносят слова признательности и памяти, делают коллективные фото, сообщает пресс-служба ЦВО.