В Самарской области продолжается реализация проекта «Культурное сердце России»

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По поручению Губернатора Самарской областина территории Самары продолжается реализация общественного проекта «Культурное сердце России». Этот проект дает шанс жителям региона принять самое активное участие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года.Анкетирование жителей Самары проводится Департаментом культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара и волонтерами Самарского Дома молодежи. Полный список мест для проведения опросов смотрите в приложении, он также опубликован на сайте Правительства Самарской области www.samregion.ru.Самарцам предлагается ответить на вопросы о том, как и где им хотелось бы проводить свой досуг, какой формат мероприятий им наиболее интересен, какие мероприятия они хотели бы посетить в своем городе или поселке. И главное, в каком качестве жители видят себя на этих мероприятиях: простого зрителя или активного участника — волонтера, организатора, артиста и т.д.Стать участником проекта может каждый житель губернии, пройдя опрос в сети Интернет на странице https://vk.com/cultura63, или заполнив анкету у волонтеров с эмблемой проекта.После подведения итогов опроса в каждом муниципалитете будут сформированы планы проведения культурно-массовых мероприятий на лето 2019 года, максимально учитывающие потребности и интересы жителей, сообщает горадминисрация.Список адресов здесь.