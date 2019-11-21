В Самарской области продолжается акция «Госуслуги – это просто!»

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Полицейские в доступной форме объясняют жителям областного центра и гостям региона, что они могут зарегистрироваться на Едином портале госуслуг, подать заявление на получение справки о наличии (отсутствии) судимости, получение водительского удостоверения или загранпаспорта.Полицейские в Челно-Вершинском районе Самарской области вручили участникам акции памятки об оказании госуслуг, в том числе по линии Госавтоинспекции (регистрация транспортных средств, получение водительского удостоверения, своевременное оповещение о наложенных административных штрафах с возможностью оплаты в течении 20 дней 50% от суммы наложенного штрафа), по линии миграции (подача заявления на оформление заграничного паспорта, выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, постановка на регистрационный учет граждан РФ, предоставление адресно-справочной информации, получение разрешения на временное проживание и вида на жительство в России) и другим направлениям деятельности.Сотрудники полиции напомнили местным жителям о том, что используя возможности портала http://www.gosuslugi.ru/, можно самостоятельно выбирать день и время, в которое удобно получить или заменить водительское удостоверение, поставить на учет автомобиль. Подать электронное обращение можно в любое время суток, праздничный и выходной день, через любое устройство, имеющее доступ к сети Интернет. Портал также позволяет оплатить государственную пошлину без посещения кредитной организации и со скидкой в 30 %, что существенно экономит время и денежные средства, сообщает облМВД.Граждане искренне поблагодарили полицейских за оказанную помощь и организацию полезной акции.