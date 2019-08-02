В Самарской области продолжается акция «Должник на воде»

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Работники службы совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России в рамках акции «Должник на воде» на протяжении всего лета выходят в речные рейды по нарушителям-должникам. Жители региона могут встретить работников ведомств на водных просторах Самарской области.В июле судебные приставы региона с помощью приложения «ФССП» проверили 174 гражданина на наличие задолженности. Оказалось, что своевременно не погасили свои долги 54 человека по различным категориям исполнительных производств.В результате акции в июле окончено 28 исполнительных производств на 32 тысячи рублей и частично взыскано по неоконченным исполнительным производствам 71 тысяча рублей. Также гражданам вручено 170 листовок, информирующих о работе «Банка данных исполнительных производств», и установлено 42 приложения «ФССП».Совместные рейды в акваториях рек Самарской области будут проходить до середины сентября.