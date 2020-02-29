В Самарской области полицейские приняли участие в мастер-классе по оказанию доврачебной помощи гражданам

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Проект инициирован Общественным советом при ГУ МВД России по Самарской области. В Отделе МВД России по Приволжскому району медицинскими работниками Центральной районной больницы: врачом-терапевтом Натальей Коноваловой и врачом-хирургом Хушбахт Туктатишевым для полицейских проведен мастер-класс по основам оказания доврачебной помощи гражданам, пострадавшим при различных происшествиях.В ходе занятия были рассмотрены теоретические вопросы по определению состояния потерпевшего, вида полученной травмы, алгоритма действий при оказании помощи до приезда медиков.Медицинские работники продемонстрировали, как правильно наложить кровоостанавливающий жгут, разъяснили, что в качестве импровизированных жгутов могут быть использованы галстук, ремень или прочная ткань.Врач-хирург подробно остановился на том, как правильно наложить шину при переломах и транспортировать человека. Врач–терапевт рассказала о правилах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца и о том, как можно реанимировать пострадавшего при помощи искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.Медицинские работники отметили, что непрямой массаж сердца должен проводиться сразу же или в ближайшую минуту после остановки сердца. Через 10 минут он уже вряд ли будет эффективным и очень важно не допустить перелома ребер или грудной клетки.Сотрудники полиции для закрепления теоретической части занятия смогли потренироваться на тренажере-манекене. Врачи показали, как и с какой частотой делать непрямой массаж сердца, чтобы был эффект от производимого искусственного дыхания.В завершении мероприятия полицейские поблагодарили медицинских работников за проведенный мастер-класс и выразили уверенность в том, что полученные навыки помогут им грамотно действовать на месте происшествия при оказании помощи пострадавшим, сообщает облМВД.